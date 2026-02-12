Энрике о вратарях «ПСЖ»: «У нас нет иерархии, нет первого, второго, третьего номера. Мы открыты для всего, что может сделать команду лучше»

В последних матчах в воротах парижской команды играл Матвей Сафонов. В начале сезона основным голкипером был Люка Шевалье.
— Считаете ли вы, что на позиции вратаря должна быть строгая иерархия, или это необязательно?
— Вы можете предположить, что я думаю, по игрокам, которых я выбирал.
Мы должны продолжать руководствоваться тем, что думаю я, тренер, и что думаем мы, сотрудники, чтобы найти лучшие варианты для команды. И вы знаете, что по ходу сезона возможны изменения не только из-за травм, но и из-за моих решений.
Мы открыты для всего, что мы можем сделать, чтобы сделать команду лучше. Это означает, что у нас нет иерархии, нет первого номера, второго номера, третьего номера. Мне это не интересно. Я всегда думаю о том, что может сделать команду лучше, — сказал Энрике.