Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
7.42
X
1.80
П2
3.38
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
7.46
X
5.87
П2
1.37
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.28
П2
1.57
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.28
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.97
П2
6.23

Радимов о лучших тренерах в истории РПЛ: «Романцев на 1-м месте. Семак 2-й — представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как “Зенит”. 3-е место — Адвокат»

Владислав Радимов перечислил лучших тренеров, работавших в Мир РПЛ.

"Я Романцева поставлю на первое место, по совокупности говорю. Я с ним работал, прекрасно понимаю, какое поколение он воспитал — и не одно. Самое главное — то, как он видел футбол и доносил до футболистов, а они выполняли.

На второе место я поставлю Семака по совокупности того, что он делает. Просто представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит».

А третье место — Дик Адвокат, который добился с «Зенитом» очень многого«, — сказал бывший полузащитник сборной России в эфире “Матч ТВ”.