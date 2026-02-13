Радимов о лучших тренерах в истории РПЛ: «Романцев на 1-м месте. Семак 2-й — представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как “Зенит”. 3-е место — Адвокат»

"Я Романцева поставлю на первое место, по совокупности говорю. Я с ним работал, прекрасно понимаю, какое поколение он воспитал — и не одно. Самое главное — то, как он видел футбол и доносил до футболистов, а они выполняли.
На второе место я поставлю Семака по совокупности того, что он делает. Просто представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит».
А третье место — Дик Адвокат, который добился с «Зенитом» очень многого«, — сказал бывший полузащитник сборной России в эфире “Матч ТВ”.