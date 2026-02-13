Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» — из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную

Взятие ворот в начале второго тайма полуфинальной игры Кубка Испании было отменено Хуаном Мартинесом Мунуэрой по причине офсайда.
"При оценке ситуации и в соответствии с протоколом команда ВАР провела анализ с использованием полуавтоматической системы определения офсайда (SAOT).
В ходе анализа был выявлен сбой в моделировании из-за высокой плотности футболистов в кадре. Попытавшись откалибровать моделирование и убедившись, что это невозможно, команда ВАР, следуя установленной процедуре, вручную провела линии офсайда для принятия окончательного и правильного решения.
По этой причине — в исключительном порядке — процесс проверки занял больше времени, чем обычно, а реконструкцию эпизода не удалось продемонстрировать в трансляции из-за того, что SAOT не сработала", — говорится в пресс-релизе.
Гол Кубарси «Атлетико» отменен из-за офсайда после 6-минутной проверки ВАР.