Аллегри про 2:1 с «Пизой»: «У Модрича не только чудесная техника, но и было огромное желание принести победу “Милану”. Мы все должны поучиться у него. Иногда мы теряем концентрацию&raqu

Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Пизой» (2:1) в Серии А.

Источник: Спортс"

«Сегодня было непросто, “Пиза” — неудобный соперник. Кажется, что команда сидит в защите и ничего не делает, а она может контратаковать и застать врасплох, как это произошло с нами. Так что мы берем три очка, но должны серьезно улучшить игру.

Наша команда обладает техническим мастерством, но иногда теряет концентрацию, и в этом надо прибавлять. Ход всего сезона может измениться за одну неделю. У нас было шесть выездов в девяти последних матчах, так что нельзя воспринимать подобное как должное.

У Модрича не только чудесная техника, но и было огромное желание принести победу в конце. Мы все должны поучиться у него характеру и невероятной скромности. Мы очень рады тому, что он у нас есть, молодые футболисты должны выжимать максимум из работы с ним.

Важно то, что мы набрали три очка. Теперь у нас 53 балла, так что мы стали ближе к цели на одну победу«, — сказал главный тренер “Милана” в эфире DAZN.