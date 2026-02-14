Ричмонд
Футбол. Испания
16:00
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.24
П2
3.07
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.01
П2
4.93
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
6.70
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.76
П2
3.79
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.27
П2
3.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.12
П2
4.66
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
8.75
X
6.78
П2
1.30
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба. В противном случае все кончено»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на высказывание Усмана Дембеле после матча Лиги 1 с «Ренном» (1:3).

Вингер парижан заявил, что «если каждый будет сам за себя, трофеи не завоевать».

"Я не играю в такие игры. Когда матч заканчивается, игроки обсуждают результат, будучи еще переполненными эмоциями. Я не позволяю ни одному игроку ставить свою личную ситуацию выше интересов клуба. И я могу это гарантировать. Мы идем своим путем.

Это нормально — расстраиваться после матча. Я сосредоточен на том, чтобы команда всегда была превыше отдельных игроков, и в этом нет никаких сомнений. В противном случае, в тот момент, когда это меняется — все кончено.

Я не оцениваю комментарии игроков после матча и не собираюсь отвечать на них. Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба. Это ясно и понятно. Я несу ответственность за команду и никогда не позволю игроку думать, что он важнее клуба. Ни я, ни спортивный директор, ни президент. Эти заявления ничего не стоят. Они вызваны разочарованием от только что закончившегося матча", — сказал Энрике.