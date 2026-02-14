Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба. В противном случае все кончено»

Я не оцениваю комментарии игроков после матча и не собираюсь отвечать на них. Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба. Это ясно и понятно. Я несу ответственность за команду и никогда не позволю игроку думать, что он важнее клуба. Ни я, ни спортивный директор, ни президент. Эти заявления ничего не стоят. Они вызваны разочарованием от только что закончившегося матча", — сказал Энрике.