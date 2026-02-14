Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.24
П2
3.07
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.01
П2
4.93
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
6.70
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.76
П2
3.79
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.27
П2
3.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.12
П2
4.66
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
8.75
X
6.78
П2
1.30
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

«Балтика» рассматривает защитника «Крыльев» Рассказова как замену Саусю («Чемпионат»)

«Балтика» интересуется защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым.

Калининградцы видят в 28-летнем игроке замену ушедшему в «Спартак» Владиславу Саусю, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В 16 матчах текущего сезона РПЛ на счету Рассказова 4 ассиста.