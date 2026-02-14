Веденеев о легионерах «Зенита»: «Даже вполсилы все равно будут лучше на своих позициях. Приезжают просто заработать денег»

— С обороной в России всегда плохо было. Сегодня от крайних защитников очень высокие требования. Высочайшие. Не зря полузащитника Мантуана перевели в защиту, потому что сразу найти защитника невозможно. Адамова пригласили, а ничего не получается. Подключается к атаке — в оборону не успевает. Будет хорошо играть в обороне — вперед не успеет. Нет баланса. На всех же Венделов не хватает. Вендела можно и правым защитником поставить — он сыграет не хуже.