Футбол. Испания
16:00
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.23
П2
3.10
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.02
П2
4.97
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
6.60
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.75
П2
3.75
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.28
П2
3.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.12
П2
4.66
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.25
X
6.92
П2
1.30
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.08
П2
2.35
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.13
П2
4.26
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Веденеев о легионерах «Зенита»: «Даже вполсилы все равно будут лучше на своих позициях. Приезжают просто заработать денег»

Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о недостатке мотивации у легионеров сине-бело-голубых.

Источник: Sports

— С обороной в России всегда плохо было. Сегодня от крайних защитников очень высокие требования. Высочайшие. Не зря полузащитника Мантуана перевели в защиту, потому что сразу найти защитника невозможно. Адамова пригласили, а ничего не получается. Подключается к атаке — в оборону не успевает. Будет хорошо играть в обороне — вперед не успеет. Нет баланса. На всех же Венделов не хватает. Вендела можно и правым защитником поставить — он сыграет не хуже.

— Ого! Даже так…

— Но я думаю, что проблемы в обороне появились, потому что Барриос сдал. Раньше крайним защитникам вообще не надо было возвращаться в оборону, потому что Вильмар прибегал. И не только в РПЛ — в той же Лиге чемпионов Барриос был вынужден страховать центрального защитника Чистякова. Когда есть такой опорник, да еще и Вендел, то проблем нет.

А сейчас ни Барриос, ни Вендел такой объем давать не будут. Не потому что не могут, а потому что ситуация другая. Лиги чемпионов нет, мотивация снижена, отсюда и снизился уровень игры. Это происходит автоматически, непроизвольно для самих игроков. А поменять Барриоса на кого-то другого не представляется возможным. И так по цепочке.

У нас выходят восемь иностранцев, зная, что Лиги чемпионов нет. Приезжают сюда просто заработать денег. И прекрасно себя здесь чувствуют. Даже вполсилы будут играть, но все равно будут лучше на своих позициях, — сказал Веденеев.