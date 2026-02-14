Ричмонд
Силкин о Луневе: «Не хватает стабильности. “Динамо” может найти вратаря и посильнее»

Сергей Силкин считает, что «Динамо» нужен более надежный вратарь, чем Андрей Лунев.

Источник: Sports

Сообщалось, что бело-голубые хотят продлить контракт с голкипером.

"Конечно, ошибки вратарей сразу бросаются в глазу. Если они часто происходят, то это влияет не только на голкипера, но и на игроков обороны. Появляется нервозность.

Луневу не хватает стабильности, хотелось бы, чтобы он прибавил в этом. Есть ошибки, которые заставляют усомниться в его нужности, но руководству виднее. Есть кому смотреть на эту позицию, думаю, можно найти и посильнее, но советовать не хотелось бы.

Могу сказать, что от Лунева ждали большего, а он стал только больше ошибаться. Ждали, что он будет выручать, а команда будет лучше выступать. Время покажет. Решение по нему примут после 12 оставшихся матчей. Может, он на тренировках хорошо себя проявляет, а в играх какой-то мандраж присутствует«, — сказал бывший тренер “Динамо”.