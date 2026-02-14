Ричмонд
Роберто Мартинес: «Работать с Роналду очень легко — и из-за его стандартов. Он играет играет не из-за того, что делал в прошлом, а потому, что он делает сейчас»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями касательно работы с нападающим Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

— Каково это — тренировать Криштиану Роналду?

— Очень легко — благодаря его высоким стандартам, ожиданиям относительно того, как должна выполняться работа, его преданности игре.

Он действительно является примером того, что нужно делать, чтобы представлять Португалию и национальную команду.

Он бомбардир, важный игрок для нас, и именно то, каким он стал сейчас, важно для меня.

Футболист, который забил 25 голов в 30 последних матчах за сборную… Дело не в том, что он играет из-за того, что делал в прошлом, а в том, что он делает сейчас, — сказал Роберто Мартинес.