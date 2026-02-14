Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Кельн
0
Роналду — в старте «Аль-Насра» на матч с «Аль-Фатехом». Португалец пропустил три игры из-за забастовки

Криштиану Роналду вошел в стартовый состав «Аль-Насра» на матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха».

Источник: Спортс"

Встреча пройдет сегодня, начало — в 20:30 по московскому времени.

Ранее форвард пропустил матчи против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии и игру с «Аркадагом» в Лиге чемпионов Азии 2.

Сообщалось, что он недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Роналду также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Кроме того, СМИ писали, что 41-летний футболист был недоволен задержкой зарплат некоторым сотрудникам клуба.