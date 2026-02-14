Роналду — в старте «Аль-Насра» на матч с «Аль-Фатехом». Португалец пропустил три игры из-за забастовки

Встреча пройдет сегодня, начало — в 20:30 по московскому времени.
Ранее форвард пропустил матчи против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии и игру с «Аркадагом» в Лиге чемпионов Азии 2.
Сообщалось, что он недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Роналду также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».
Кроме того, СМИ писали, что 41-летний футболист был недоволен задержкой зарплат некоторым сотрудникам клуба.