Воспитанник «Милана» Локателли о капитанской повязке в «Ювентусе»: «Мечта всей моей жизни. Всегда буду любить эту футболку»

"Мечта всей моей жизни. Я стараюсь отдавать все силы в каждом матче. Иногда я играл хорошо, иногда — не очень. Но я всегда вкладывал в это свою душу.
Я рад тому, что делаю, и я всегда буду любить эту футболку«, — сказал воспитанник “Милана”.
Мануэль Локателли гордится капитанской повязкой в «Ювентусе».
