Руни о штрафном вместо пенальти «Ньюкасла» за игру рукой Диня: «Одно из худших решений, что я видел. Отчетливо видно, что он внутри штрафной. Лайнсмен стоял прямо перед эпизодом»

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни отреагировал на решение судьи Криса Каваны назначить штрафной вместо пенальти в пользу «Ньюкасла», когда защитник «Астон Виллы» Люка Динь сыграл рукой в области своей штрафной во втором тайме матча Кубка Англии.
Встреча завершилась победой «Ньюкасла» со счетом 3:1. На стадии 4-го раунда турнира не используется система ВАР.
«Это одно из худших решений, которые я когда-либо видел в футболе, потому что ни в какой момент Динь не находился за пределами штрафной площади. Он был в трех-четырех ярдах (2,7−3,6 метра — Спортс»") внутри нее. Лайнсмен стоял прямо перед этим эпизодом, и было отчетливо видно, насколько глубоко он находился в штрафной.
Судья, похоже, свистнул и будто бы прислушивался к кому-то в наушнике, поэтому я предполагаю, что решение подсказал лайнсмен — и это просто вопиющая ошибка", — сказал Руни.
Изображение: кадр из трансляции.