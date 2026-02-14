Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.61
П2
1.38
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
3
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
1.19
X
17.00
П2
39.00
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.30
П2
10.00
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Сельта
2
П1
X
П2

Руни о штрафном вместо пенальти «Ньюкасла» за игру рукой Диня: «Одно из худших решений, что я видел. Отчетливо видно, что он внутри штрафной. Лайнсмен стоял прямо перед эпизодом»

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни отреагировал на решение судьи Криса Каваны назначить штрафной вместо пенальти в пользу «Ньюкасла», когда защитник «Астон Виллы» Люка Динь сыграл рукой в области своей штрафной во втором тайме матча Кубка Англии.

Источник: Спортс"

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни отреагировал на решение судьи Криса Каваны назначить штрафной вместо пенальти в пользу «Ньюкасла», когда защитник «Астон Виллы» Люка Динь сыграл рукой в области своей штрафной во втором тайме матча Кубка Англии.

Встреча завершилась победой «Ньюкасла» со счетом 3:1. На стадии 4-го раунда турнира не используется система ВАР.

«Это одно из худших решений, которые я когда-либо видел в футболе, потому что ни в какой момент Динь не находился за пределами штрафной площади. Он был в трех-четырех ярдах (2,7−3,6 метра — Спортс»") внутри нее. Лайнсмен стоял прямо перед этим эпизодом, и было отчетливо видно, насколько глубоко он находился в штрафной.

Судья, похоже, свистнул и будто бы прислушивался к кому-то в наушнике, поэтому я предполагаю, что решение подсказал лайнсмен — и это просто вопиющая ошибка", — сказал Руни.

Изображение: кадр из трансляции.