Руни о штрафном вместо пенальти «Ньюкасла» за игру рукой Диня: «Одно из худших решений, что я видел. Отчетливо видно, что он внутри штрафной. Лайнсмен стоял прямо перед эпизодом»

«Это одно из худших решений, которые я когда-либо видел в футболе, потому что ни в какой момент Динь не находился за пределами штрафной площади. Он был в трех-четырех ярдах (2,7−3,6 метра — Спортс»") внутри нее. Лайнсмен стоял прямо перед этим эпизодом, и было отчетливо видно, насколько глубоко он находился в штрафной.