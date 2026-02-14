Сибскана о судействе в Напике: «Им даже доверять уборку сортиров весьма рискованно»

В матче Lit Energy — «Амкал» (10:8) защитник «литов» Спичка грубо сфолил на нападающем «Амкала» Пиче, и главный арбитр матча показал жёлтую карточку после просмотра VAR.
"Эти ############## ############## [плохие работники] абсолютно некомпетентны, им даже доверять уборку сортиров весьма рискованно.
Не была показана красная карточка даже после просмотра VAR! Просто ########## [дураки]!
Вообще ##### [без разницы] как они в очередной раз будут оправдывать свои ###### [оплошности], тут надо смотреть, как они подставляют лигу своими решениями и, конечно же, здоровье футболистов.
Не могу поверить, что так можно ошибаться случайно, но могу поверить, что тут влияет личная неприязнь или деньги«, — написал экс-капитан “Амкала”.