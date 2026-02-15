Ричмонд
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ланс
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Сельта
2
П1
X
П2

Арбелоа про 4:1 с «Сосьедадом»: «Реал» хотел доминировать на половине соперника, помня о его контратаках. Знали, что будет тяжело"

Альваро Арбелоа прокомментировал победу «Реала» над «Сосьедадом» (4:1) в Ла Лиге.

Источник: Спортс"

"Знали, что матч будет тяжелым, но мы отлично тренировались в течение недели, и это проявилось на поле. Мы знали, что соперник будет агрессивен, будет высоко прессинговать, знали, что иной раз он способен опуститься глубже и контратаковать. Мы знали, что он способен быстро убегать в контратаки и хотели доминировать на его половине поля, защищаться и прессинговать при необходимости, и все это успешно реализовали.

Мы все еще помним [предыдущую] игру [с «Бенфикой»] и знаем, насколько трудно нам придется. Учитывая агрессивность команд Моуринью, «Бенфики», мы должны сосредоточиться на том, чтобы провести хороший матч, не думая об ответной игре«, — сказал главный тренер “Реала” в интервью клубному каналу.