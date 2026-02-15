Клуб-сенсация РПЛ зовет экс-футболиста «Спартака», «Реал» готовится к массовой закупке. Трансферы и слухи дня

Что в России
Нападающий «Факела» Гонгадзе перешел в «Челябинск»
Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе перешел в «Челябинск». Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, срок действия арендного соглашения футболиста с челябинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
Георгий Гонгадзе является воспитанником московского «Торпедо», на взрослом уровне он также выступал за черно-белых. Помимо этого, в его послужном списке есть ставропольское «Динамо», «СКА-Ростов», «СКА-Хабаровск» и другие команды.
«Рубин» ведет переговоры по приобретению форварда армянского «Ноа»
Казанский «Рубин» ведет переговоры по приобретению нападающего армянского «Ноа» Нардина Мулахусейновича. Об этом сообщил журналист Руди Галетти, у которого более 160 тысяч подписчиков в социальной сети Х. По данным источника, сейчас руководство двух клубов обсуждают порядок выплат за трансфер боснийского форварда, однако соглашение пока не достигнуто.
В нынешнем сезоне 28-летний Нардин Мулахусейнович провел за «Ноа» 24 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 800 тысяч евро.
«Балтика» хочет переманить Рассказова
Клуб-сенсация РПЛ «Балтика» заинтересована в подписании защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказов, сообщает «Чемпионат». В Калининграде в экс-футболисте «Спартака» видят отличную замену ушедшему Владиславу Саусю.
Рассказов выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя ассистами. Действующий контракт Рассказова с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.
Что в Европе
«Тоттенхэм» объявил имя нового главного тренера
Игор Тудор стал главным тренером «Тоттенхэма», сообщает пресс-служба лондонского клуба. Контракт 47-летнего хорватского специалиста с командой АПЛ рассчитан до конца сезона-2025/26.
11 февраля с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен датчанин Томас Франк. Сейчас «шпоры» занимают 16-е место в таблице Премьер-лиги, находясь в 5 очках от зоны вылета.
«Для меня честь присоединиться к этому клубу в такой важный момент. Я осознаю всю возложенную на меня ответственность. Нам необходимо добиться большей стабильности в выступлениях и выходить на каждую игру с полной решимостью. Состав команды обладает высоким уровнем мастерства, а моя задача — организовать ее, вдохновить и быстро улучшить результаты», — сказал бывший главный тренер «Ювентуса».
Слот хочет сохранить Конате в «Ливерпуле»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил о желании сохранить защитника Ибраиму Конате в клубе. Контракт французского защитника истекает в конце сезона.
«Конате так же хорош, как и Вирджил [ван Дейк]», — сказал Слот о форме Конате. — Ибу в последнее время показывает очень хорошую игру. В начале сезона у него было много хороших матчей, но затем он также стал одной из причин, по которой мы пропустили гол.
Его общая игра была хорошей, но небольшая ошибка, которую он допустил, сразу же привела к голу, и поэтому его оценили по-другому. Но у него очень хорошее взаимодействие с Вирджилом с тех пор, как я здесь, и, как и Вирджил, он всегда был в форме. Тьфу-тьфу. Эти двое жизненно важны для нас не только из-за их качеств, но и из-за ограниченности наших вариантов на позиции защитника.
Мы ведем с ним переговоры, и это говорит о том, чего мы хотим. Ясно, что мы хотели бы, чтобы он остался, но переговоры продолжаются, так что посмотрим, чем они закончатся. Мы бы не вели переговоры, если бы не хотели, чтобы он остался", — цитирует Слота Sky Sports.
«Реал» хочет купить шесть футболистов
Летом клуб Флорентино Переса серьезно настроен на массовую закупку. По информации Sport.es, в следующее трансферное окно состав «Реала» могут пополнить шесть футболистов.
В клубе настроены вернуть из аренды нападающего Эндрика, который сейчас успешно играет за «Лион». Вдобавок «сливочные» могут выкупить воспитанника Нико Паса, выступающего за «Комо». Еще «Реал» хочет подписать правого защитника второй команды Дэвида Хименеса Корредора, хавбека «АЗ» Кеса Смита, Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Хакобо Рамона из все того же «Комо».
Напомним, что в зимнее трансферное окно «Реал» потратил на трансферы 164,5 млн евро. Мадридцы купили Дина Хейсена, Трента Александер-Арнольда, Альваро Каррераса и Франко Мастантуоно.