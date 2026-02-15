Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
6.60
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.50
П2
12.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
2
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.00
П2
27.00
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
X
П2
2.47
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.71
X
2.90
П2
3.40
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.08
П2
5.04
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

В Туле прошел четвертый ежегодный турнир по валенкоболу.

Источник: ФК «Арсенал» Тула

ТУЛА, 15 фев — РИА Новости. Четвертый ежегодный турнир по футболу в валенках «Валенкобол — 2026» состоялся на поле академии профессионального футбольного клуба (ПФК) «Арсенал» в Туле, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.

«Пятнадцатого февраля 2026 года на поле академии “Арсенал” состоялся IV Турнир по валенкоболу среди болельщиков — уникальное спортивное событие, не имеющее аналогов в России», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, турнир состоялся в формате 5×5, в нем приняли участие 20 команд (около 200 игроков). Обязательным условием для игроков стало наличие своих валенок. Длительность каждой встречи составила восемь минут.

«Победу одержала тульская команда “РГК — Ребята Косой Горы”, на втором месте — “Динамо Тула”, на третьем — “Фан-клуб”», — добавили в пресс-службе ПФК «Арсенал».