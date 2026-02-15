В Туле прошел четвертый ежегодный турнир по валенкоболу.

ТУЛА, 15 фев — РИА Новости. Четвертый ежегодный турнир по футболу в валенках «Валенкобол — 2026» состоялся на поле академии профессионального футбольного клуба (ПФК) «Арсенал» в Туле, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
«Пятнадцатого февраля 2026 года на поле академии “Арсенал” состоялся IV Турнир по валенкоболу среди болельщиков — уникальное спортивное событие, не имеющее аналогов в России», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, турнир состоялся в формате 5×5, в нем приняли участие 20 команд (около 200 игроков). Обязательным условием для игроков стало наличие своих валенок. Длительность каждой встречи составила восемь минут.
«Победу одержала тульская команда “РГК — Ребята Косой Горы”, на втором месте — “Динамо Тула”, на третьем — “Фан-клуб”», — добавили в пресс-службе ПФК «Арсенал».