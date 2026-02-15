Экс-вингера «Ливерпуля» Айба арестовали по обвинению в нападении и причинении телесных повреждений

30-летний футболист возвращался в Англию из Болгарии, где он сейчас выступает за «Локомотив» из Софии.
После допроса Айб был отпущен под залог. Он должен предстать перед магистратским судом 6 марта.
«Джордон Айб обвинен в причинении телесных повреждений. Обвинение связано с нападением, которое, как утверждается, произошло в воскресенье, 14 декабря 2025 года. Он был арестован в аэропорту Лутон в пятницу, 30 января, и взят под стражу», — сообщили в полиции.
Отмечается, что Айб вернулся в Великобританию, чтобы предстать перед судом по другому делу. Он признал, что использовал поддельные рецепты для получения препарата от бессонницы золпидем, за что был оштрафован на 230 фунтов.