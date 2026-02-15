Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
1
:
Бетис
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
4.40
П2
1.32
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
6.20
X
1.30
П2
7.10
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Экс-вингера «Ливерпуля» Айба арестовали по обвинению в нападении и причинении телесных повреждений

Бывший вингер «Ливерпуля» Джордон Айб был арестован в аэропорту Лутона сразу после прилета по обвинению в нападении, сообщает The Sun.

Источник: Спортс"

30-летний футболист возвращался в Англию из Болгарии, где он сейчас выступает за «Локомотив» из Софии.

После допроса Айб был отпущен под залог. Он должен предстать перед магистратским судом 6 марта.

«Джордон Айб обвинен в причинении телесных повреждений. Обвинение связано с нападением, которое, как утверждается, произошло в воскресенье, 14 декабря 2025 года. Он был арестован в аэропорту Лутон в пятницу, 30 января, и взят под стражу», — сообщили в полиции.

Отмечается, что Айб вернулся в Великобританию, чтобы предстать перед судом по другому делу. Он признал, что использовал поддельные рецепты для получения препарата от бессонницы золпидем, за что был оштрафован на 230 фунтов.