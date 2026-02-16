Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2

Гасперини после 2:2 с «Наполи»: «Если бы Мален был в первой половине сезона, у “Ромы” было бы на несколько очков больше»

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини отметил значимость для римлян Дониэлла Малена.

Источник: Спортс"

В воскресенье арендованный у «Астон Виллы» в январе форвард сделал дубль в матче Серии А с «Наполи» (2:2).

"У нас позитивный настрой на протяжении всего сезона, поэтому мы и занимаем четвертое место в таблице. Не побоюсь сказать, но если бы Мален был у нас в первой половине сезона, сейчас у нас было бы на несколько очков больше, но в целом подход всегда оставался тем же.

Мы были очень близки к победам в матчах с топ-командами и во многих из них спотыкались лишь в последний момент. Во второй половине сезона стало лучше, поэтому сыграли вничью с «Миланом» и теперь — с «Наполи», и после обеих игр осталось чувство сожаления, что мы были так близки к победе", — сказал Гасперини.