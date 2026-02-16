Ричмонд
Неймар сыграл впервые за 2 месяца и сделал ассист в матче за «Сантос»

Форвард «Сантоса» Неймар отметился результативной передачей в матче чемпионата Паулисты против «Вело Клуб» (6:0).

Источник: Спортс"

34-летний футболист вышел на поле со старта второго тайма и сделал передачу на 82-й минуте.

Бразилец сыграл впервые за два месяца после того, как перенес операцию на колене, когда завершился прошлый сезон в чемпионате Бразилии.