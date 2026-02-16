Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.96
П2
3.61
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.26
П2
1.37
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Российский футболист погиб в зоне СВО

Федерация футбола города Евпатории сообщила на своей странице в ВК, что в зоне СВО погиб футболист Сергей Петров.

Источник: Федерация футбола города Евпатории

«В июне 2025 года принял решение уйти на СВО добровольцем, попал в штурмовую бригаду на Покровское направление. С последнего штурма он не вернулся», — говорится в сообщении.

Петров привлекался к играм за молодежную сборную Украины. Также играл в Первой лиге Украины. В 2022 году вернулся в Крым, поиграв в «Алустоне» из Алушты. Также он играл в Узбекистане, но завершил карьеру после травмы.

24 июля 2025 года призер всероссийских легкоатлетических соревнований, мастер спорта Евгений Катунин погиб в зоне СВО. Ему принадлежит рекорд региона на дистанции 110 метров с барьерами. В 2021 году он получил звание мастера спорта России.

Спустя несколько месяцев после начала СВО Катунин принял решение участвовать в операции.