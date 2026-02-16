Экс-президент «Локомотива»: «Людям будет жить все труднее и труднее. Нам остается терпеть и затягивать пояса»

Людям будет жить все труднее и труднее. Пока в мире все не уладится. Я это и по себе замечаю. У меня на даче газ. Когда его проводили, то он стоил 3,5 за кубометр, а сейчас — 9. В такие морозы я сжигаю 1500 кубов — примерно 10 тысяч рублей. Это дорого при моей пенсии в 24 тысячи. Думаю, я не исключение, как и все люди, которые живут в России, видят это. В этом сейчас есть одна объективная причина, которая влечет дополнительные затраты, это все сказывается на экономике. Нам остается терпеть. А что нам еще остается? Только затягивать пояса«, — приводит слова 73-летнего Наумова “Советский спорт”.