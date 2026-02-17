Глейзеры были «в ужасе» от слов Рэтклиффа про мигрантов. Клуб сознательно пытался дистанцироваться от этих высказываний в своем заявлении (BBC)

Источник считает, что основная причина, по которой Глейзеры поддерживают инклюзивные инициативы, такие как All Red All Equal, заключается в том, что они рассматривают клуб как бренд, который нужно развивать и активно коммерциализировать. Поэтому они не заинтересованы в высказываниях, которые могут заставить спонсоров пересмотреть свое сотрудничество с «Юнайтед».