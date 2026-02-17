Ричмонд
Ямаль — первый по обводкам в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» 100 успешных из 199, за ним идет Диоманде с 74 из 138

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым игроком в пяти ведущих европейских лигах в этом сезоне, совершившим 100 обводок.

Источник: Спортс"

Для этого 18-летнему футболисту понадобилось 199 попыток.

Это на 26 больше, чем у Яна Диоманде, занимающего второе место в этом рейтинге.

Нападающий «Лейпцига» сделал 74 обводки, предприняв 138 попыток.