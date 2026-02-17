Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Его нужно было перебить — некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Барселона» должна была перебить пенальти в игре с «Жироной».

Источник: Спортс"

Команды проводят матч в рамках 24-го тура Ла Лиги. Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке 1-го тайма защитник «Жироны» Дэйли Блинд наступил шипами на ногу хавбеку «Барсы» Дани Ольмо, не успев вступить в отбор после передачи на ход испанцу. Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо назначил одиннадцатиметровый.

Вингер каталонцев Ламин Ямаль пробил низом и попал в штангу, вратарь Пауло Гассанига не двинулся с места.

«Это явный пенальти, он наступает ему на ногу, и тот упал. Можно было увидеть, как игрок “Жироны” закрыл лицо руками от разочарования.

Кстати, такой пенальти в нынешнюю эпоху ВАР нужно было перебить, потому что некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени. Если пенальти перебивают из-за того, что вратари выходят со своей линии, то и с этим пенальти должно быть то же самое. CTA должен объяснить это завтра, если сможет", — сказал Итурральде.

Фото: кадр из трансляции DAZN.