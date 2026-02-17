Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Его нужно было перебить — некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»

Кстати, такой пенальти в нынешнюю эпоху ВАР нужно было перебить, потому что некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени. Если пенальти перебивают из-за того, что вратари выходят со своей линии, то и с этим пенальти должно быть то же самое. CTA должен объяснить это завтра, если сможет", — сказал Итурральде.