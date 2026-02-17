Генич о составе «Спартака»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров — прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву — суперигроки обороны? Максименко — супернадежный вратарь?»

"Блин, у тебя Дмитриев играет, вообще не фланговый защитник, слева. Рябчука хотят отдать. Есть Маркиньос, окей, но у тебя атакующий фланговый футболист играет в обороне.
Ты считаешь, что Джику и Ву — это прямо два суперигрока обороны? Максименко — прямо супернадежный вратарь? Наиль Умяров — это прямо суперигрок под чемпионство?
На мой взгляд, у «Спартака» есть Барко и плюс-минус Маркиньос, которого взяли за 4,5 млн евро из «Ференцвароша».
Как раз проблема в том, что, если взять состав, наверное, по качествам плюс-минус все все хорошие. Может быть, пока не угадывали с тренером, который бы максимум из этих футболистов вытаскивал. Это удается сделать Мусаеву [в «Краснодаре»] «, — сказал Генич в эфире на ютуб-канале “Коммент. Шоу”.
После 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.