Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Генич о составе «Спартака»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров — прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву — суперигроки обороны? Максименко — супернадежный вратарь?»

Комментатор Константин Генич не считает, что нынешний состав «Спартака» обеспечит команде успешные результаты.

Источник: Спортс"

"Блин, у тебя Дмитриев играет, вообще не фланговый защитник, слева. Рябчука хотят отдать. Есть Маркиньос, окей, но у тебя атакующий фланговый футболист играет в обороне.

Ты считаешь, что Джику и Ву — это прямо два суперигрока обороны? Максименко — прямо супернадежный вратарь? Наиль Умяров — это прямо суперигрок под чемпионство?

На мой взгляд, у «Спартака» есть Барко и плюс-минус Маркиньос, которого взяли за 4,5 млн евро из «Ференцвароша».

Как раз проблема в том, что, если взять состав, наверное, по качествам плюс-минус все все хорошие. Может быть, пока не угадывали с тренером, который бы максимум из этих футболистов вытаскивал. Это удается сделать Мусаеву [в «Краснодаре»] «, — сказал Генич в эфире на ютуб-канале “Коммент. Шоу”.

После 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.