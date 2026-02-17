Ричмонд
«Арбитры — бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша прокомментировал поражение «блауграны» от «Жироны» в 24-м туре Ла Лиги (1:2).

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

Момент был просмотрен судьями на ВАР, так как предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч. Главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору. В итоге гол был засчитан, команды разыграли мяч с центра поля.

«Во-первых, мы сыграли совсем плохо. А во-вторых, “Жирона” показала отличную игру, и я поздравляю их с победой.

Больше нечего сказать о судьях. Все и так все видят. Они бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем. Но сначала мы выиграем эту лигу ?" — написал Фрейша.