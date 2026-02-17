Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод со вторым голом «Жироны» в матче с «Барселоной» (2:1).

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

«Между Эчеверри и Кунде произошел контакт. Они оба шли на мяч, и игрока “Барселоны” ударили, но я не думаю, что это был фол. И в таких эпизодах [судьи] не смотрят повторы», — сказал Бурруль.

Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую».