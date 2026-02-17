Ричмонд
Валерий Непомнящий: «Мали — очень достойный соперник для сборной России. Они хорошо оснащены как физически, так и технически»

Валерий Непомнящий высказался о соперниках сборной России по ближайшим товарищеским матчам.

27 марта команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре с Мали, а 31-го числа — с Гватемалой в Санкт-Петербурге.

"Я могу с уверенностью сказать, что Мали — это очень достойный соперник для сборной России. На мой взгляд, нам очень повезло, что есть возможность сыграть с малийцами, которые хорошо оснащены как физически, так и технически.

А вот про Гватемалу мне нечего сказать. В любом случае, мы желаем удачи нашим футболистам в предстоящих матчах. Будем болеть", — сказал бывший тренер сборной Камеруна.

