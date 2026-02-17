Ричмонд
Тимощук о 4-м месте «Зенита» на Зимнем кубке РПЛ: «На данный момент важнее было получить нагрузку. Выводы по матчам будут сделаны»

Помощник тренера «Зенита» Анатолий Тимощук оценил участие в Winline Зимнем кубке РПЛ, на котором петербургский клуб занял 4-е место вслед за ЦСКА, «Динамо» и «Краснодаром».

— Оценивая матчи «Зенита» на Зимнем кубке РПЛ, что можно отметить с плюсовой оценкой, а на что нужно обратить внимание и избавиться?

— Думаю, есть где добавить взаимодействия, улучшить и в оборонительных действиях. Естественно, мы работаем над построением в атаке, тактическим размещением. Выводы по матчам будут сделаны.

Будут практические занятия, чтобы футболисты понимали требования и улучшали свои игровые качества. «Зенит» всегда рассматривает любой турнир, в котором участвует, максимально, и мы заходим туда, чтобы победить. Но на данный момент важнее было получить нагрузку.

Согласен, в матче с «Краснодаром» (0:3) соперник смотрелся свежее. Но мы не отходим от своих двухразовых тренировок — беговые и работа в зале. Есть достаточно много и положительных моментов [в матчах Зимнего кубка РПЛ], которые будут разобраны и внесены в тренировочный процесс, — сказал Тимощук.