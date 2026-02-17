Журналист El Chiringuito призвал «Барсу» сняться с Ла Лиги: «Она прогнила и отвратительна. Все подстроено так, чтобы мы не выиграли»

«Эта лига отвратительна. Мы должны покинуть эту лигу прямо сейчас. Она прогнила, все спланировано и подстроено так, чтобы мы не выиграли», — написал Жорди.
«Барса» проиграла «Жироне» — «Реал» на 1-м месте! Ямаль не забил пенальти.
Журналист El Chiringuito Жота Жорди призвал «Барселону» сняться с Ла Лиги на фоне поражения в матче с «Жироной» (1:2), который завершился судейским скандалом.
«Эта лига отвратительна. Мы должны покинуть эту лигу прямо сейчас. Она прогнила, все спланировано и подстроено так, чтобы мы не выиграли», — написал Жорди.
«Барса» проиграла «Жироне» — «Реал» на 1-м месте! Ямаль не забил пенальти.