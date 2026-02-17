Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Журналист El Chiringuito призвал «Барсу» сняться с Ла Лиги: «Она прогнила и отвратительна. Все подстроено так, чтобы мы не выиграли»

Журналист El Chiringuito Жота Жорди призвал «Барселону» сняться с Ла Лиги на фоне поражения в матче с «Жироной» (1:2), который завершился судейским скандалом.

«Эта лига отвратительна. Мы должны покинуть эту лигу прямо сейчас. Она прогнила, все спланировано и подстроено так, чтобы мы не выиграли», — написал Жорди.

«Барса» проиграла «Жироне» — «Реал» на 1-м месте! Ямаль не забил пенальти.