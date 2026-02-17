Ричмонд
Карасев о тесте на выносливость: «У меня сразу пульс подскакивает до 180 ударов в минуту и держится на этом уровне до финиша»

Арбитр РПЛ Сергей Карасев рассказал о сдаче нормативов по физподготовке на сборе в Турции.

Источник: Спортс

Первая часть теста — спринт на 40 метров. За две попытки надо уложиться в шесть секунд.

Вторая часть — тест на выносливость. В течение 20 минут арбитры выполняют серию ускорений по заданному темпу с трехминутными интервалами отдыха.

"Раньше первый блок этого теста был скорее втягивающим, ты мог адаптироваться к нагрузкам. Сейчас усложнили, и ты все три отрезка должен бежать одинаково быстро.

У меня сразу пульс подскакивает до 180 ударов в минуту и держится на этом уровне до финиша", — сказал Карасев.