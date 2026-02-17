«ПСЖ» действительно проявлял интерес к Батракову. Он уже может играть в большом клубе«. Агент Барбоза о хавбеке “Локо”

— Готов ли Батраков выступать в большом европейском клубе?
— Думаю, да. Считаю, он уже может играть в большом клубе. Могу сказать, что «ПСЖ» действительно проявлял интерес к Батракову.
Если говорить про сейчас, то Батраков продлил контракт с «Локомотивом», поэтому все зависит от того, как его оценивает клуб, за какую сумму они будут готовы его продать.
Летом станет понятно, что будет дальше. Но важно и то, как Батраков закончит сезон, — сказал Барбоза.
В 17 матчах сезона РПЛ на счету Батракова 11 голов и 6 ассистов.