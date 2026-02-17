«Галатасарай» — «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Матч пройдет на «Тюрк Телеком Стэдиум».
«Ювентус» сыграет в гостях с «Галатасараем» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Матч пройдет на «Тюрк Телеком Стэдиум».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:45 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.