Макларен рассказал, что у Роналду и тен Хага в «МЮ» был конфликт из-за требований тренера о прессинге: «Эрик стоял на своем — Криштиану должен это делать, иначе не будет играть»

Тен Хаг и Роналду работали вместе в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.
«На тренировках [между ними] было много противоборств. Часто повторялось: “Все, чего я от тебя хочу, это то, это, это и это”. Таков тренерский стиль Эрика: “Ронни, это твоя работа”.
Я говорил Ронни: «Все, чего он от тебя хочет, это чтобы ты первым прессинговал, делал один-два рывка и, может быть, третий, если захочешь. А потом возвращался в центр, если мы отберем мяч, и тогда мы сможем перевести мяч тебе. Это все, чего он от тебя хочет. Если ты не можешь этого сделать, ты не будешь играть. Если ты не хочешь этого делать, ты не будешь играть. Тен Хаг не поставит тебя в состав, я тебе точно говорю».
Думаю, другие люди поступили бы иначе. Но Эрик был таков: нет, делаем так, и Роналду должен это делать, иначе он не будет играть. Была некоторая борьба — ну, не борьба, а противостояние.
Эрик стоял на своем. Я думаю, большинство тренеров смирились бы с этим. Некоторые тренеры так поступают. Но он стоял на своем", — сказал Макларен в подкасте The Good, The Bad & The Football.
Роналду отказывался снимать серьги на тренировке «МЮ», несмотря на требование тен Хага. Криштиану выбросил украшение за 1000 фунтов в кусты после попытки Макларена решить проблему.
Макларен о конфликте тен Хага и Роналду: «Эрик пришел с рядом принципов, установил правила — если игрок не бегал, то не играл. Он не считал, что есть необходимость адаптироваться — а другие тренеры пытались».