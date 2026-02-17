Бубнов о сборной России: «Она сейчас в принципе не нужна, рейтинг ничего не дает. Только лишняя трата денег — лучше на развитие детского футбола направить»

Текучка очень большая. Когда разрешат играть, всех вот этих молодых, которых наигрывают, может вообще не быть, там другой народ может блистать, который сборная будет собирать. Здесь только лишняя трата денег и на сборы, и на тренерский штаб, на экипировку. Если сейчас взять, провести аудит, знаешь, какие там деньги? Лучше на развитие детского футбола направить, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».