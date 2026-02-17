Гол Бельтрана «Барсе» должен был быть отменен из-за фола Эчеверри на Кунде — так решил CTA. Отвечавший за ВАР арбитр отстранен

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.
Момент был просмотрен судьями на ВАР, однако главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору. Гол засчитали, он в итоге стал победным для «Жироны».
По данным As, Технический комитет арбитров Ла Лиги (CTA) признал действие Эчеверри нарушением правил. Следовательно, ВАР должен был вмешаться в эпизод, а гол Бельтрана отменен.
Арбитр Давид Гальвес Раскон, отвечавший за ВАР в этом матче, отстранен от исполнения обязанностей до дальнейшего уведомления.
«Барса» в шоке от судейства — теперь с «Жироной». Флик зол, Лапорта ищет заговор.