Гол Бельтрана «Барсе» должен был быть отменен из-за фола Эчеверри на Кунде — так решил CTA. Отвечавший за ВАР арбитр отстранен

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.