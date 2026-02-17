Ричмонд
«Версаль» из 3-й лиги Франции выпустил форму цвета золота и разыграет золотые монеты и слитки стоимостью от 650 до 2800 евро

«Версаль» объявил о партнерстве с Godot & Fils — французским лидером в сфере купли-продажи золота и драгоценных металлов.

Источник: Спортс"

С целью вовлечения болельщиков как онлайн, так и на стадионе, клуб будет разыгрывать монеты и слитки золота стоимостью от 650 до 2800 евро.

Каждый покупатель футболки «Версаля» золотого цвета в феврале и марте автоматически будет участвовать в розыгрыше: двух слитков золота по 20 г — по 2920 евро каждый, двух слитков золота по 10 г — по 1474 евро каждый, одного слитка весом 5 г — 740 евро.

Все болельщики, которые приобретут билет на игру «Версаля» с «Сошо» (3 апреля), поучаствуют в розыгрыше золотой монеты (789 евро) и ранее упомянутой золотой футболки.

Наконец, в Версале будет организована охота за сокровищами, призом в которой станет 10-граммовый золотой слиток (1474 евро).