Артета о травмах игроков «Арсенала»: «Каждый раз, когда открывается дверь моего офиса, я думаю: “Пожалуйста, нет”. Что, если не проводить разминку? Стоит об этом подумать, возможно»

Перед матчем Кубка Англии против «Уигана» (4:0) травму на разминке получил защитник Риккардо Калафьори — в стартовом составе его заменил Букайо Сака.
«Я чувствую это всем своим телом, я лучше осознаю это. Когда я, находясь в своем офисе, слышу, как кто-то открывает дверь, я говорю: “Нет, пожалуйста”, — потому что это очень сложный момент.
Выпуская Букайо [Сака] вместо Рикки [Риккардо Калафьори], приходится многое менять в плане на игру: позиции и многое другое, и на это есть две минуты. Это делает вас лучше как тренера, потому что вам нужно думать: «А что, если?..» Непосредственно перед игрой, а затем и во время игры возникает все больше вопросов, поэтому нужно быть более подготовленным.
Я тоже был игроком, и нам нравились определенные упражнения, так вы говорите своему телу: «Сейчас начнется, сейчас начнется, сейчас начнется». Иногда сложно что-то изменить. На это действительно стоит обратить внимание. Что произойдет, если мы не проведем разминку? В перерыве мы сидим почти 15 минут, а затем включаемся во втором тайме. Возможно, об этом стоит подумать", — сказал Артета.