Артета о травмах игроков «Арсенала»: «Каждый раз, когда открывается дверь моего офиса, я думаю: “Пожалуйста, нет”. Что, если не проводить разминку? Стоит об этом подумать, возможно»

Выпуская Букайо [Сака] вместо Рикки [Риккардо Калафьори], приходится многое менять в плане на игру: позиции и многое другое, и на это есть две минуты. Это делает вас лучше как тренера, потому что вам нужно думать: «А что, если?..» Непосредственно перед игрой, а затем и во время игры возникает все больше вопросов, поэтому нужно быть более подготовленным.