Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.30
П2
3.23
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
10.75
X
5.96
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Артета о травмах игроков «Арсенала»: «Каждый раз, когда открывается дверь моего офиса, я думаю: “Пожалуйста, нет”. Что, если не проводить разминку? Стоит об этом подумать, возможно»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что травмы игроков вынуждают его тщательнее продумывать план на игру.

Перед матчем Кубка Англии против «Уигана» (4:0) травму на разминке получил защитник Риккардо Калафьори — в стартовом составе его заменил Букайо Сака.

«Я чувствую это всем своим телом, я лучше осознаю это. Когда я, находясь в своем офисе, слышу, как кто-то открывает дверь, я говорю: “Нет, пожалуйста”, — потому что это очень сложный момент.

Выпуская Букайо [Сака] вместо Рикки [Риккардо Калафьори], приходится многое менять в плане на игру: позиции и многое другое, и на это есть две минуты. Это делает вас лучше как тренера, потому что вам нужно думать: «А что, если?..» Непосредственно перед игрой, а затем и во время игры возникает все больше вопросов, поэтому нужно быть более подготовленным.

Я тоже был игроком, и нам нравились определенные упражнения, так вы говорите своему телу: «Сейчас начнется, сейчас начнется, сейчас начнется». Иногда сложно что-то изменить. На это действительно стоит обратить внимание. Что произойдет, если мы не проведем разминку? В перерыве мы сидим почти 15 минут, а затем включаемся во втором тайме. Возможно, об этом стоит подумать", — сказал Артета.