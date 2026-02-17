Тарханов о Талалаеве: «Готов к “Спартаку”. Почему один иностранец без имени готов, а наш не готов? Если он с “Балтикой”, выйдя из Первой лиги, идет пятым, это более чем нормально&r

«А почему нет? Готов, конечно. Если он, работая в “Балтике”, занимает пятое место, выйдя из Первой лиги, это более чем нормально. Ну не задерживался он на одном месте, да. Но мы все равно на своих, русских ребят говорим, что не готовы. А почему один иностранец без имени готов, а наш не готов?
Я считаю, что Талалаев готов. Я его знаю хорошо, Андрея. Мы еще с ним на телевидении работали. Я его хорошо знаю, он серьезный, сильный тренер. Конечно, он может работать в «Спартаке», — сказал экс-тренер ЦСКА.
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.Читать дальше