Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.30
П2
3.23
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
10.75
X
5.96
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Тарханов о Талалаеве: «Готов к “Спартаку”. Почему один иностранец без имени готов, а наш не готов? Если он с “Балтикой”, выйдя из Первой лиги, идет пятым, это более чем нормально&r

Александр Тарханов считает, что Андрей Талалаев готов возглавить «Спартак».

Источник: Спортс"

«А почему нет? Готов, конечно. Если он, работая в “Балтике”, занимает пятое место, выйдя из Первой лиги, это более чем нормально. Ну не задерживался он на одном месте, да. Но мы все равно на своих, русских ребят говорим, что не готовы. А почему один иностранец без имени готов, а наш не готов?

Я считаю, что Талалаев готов. Я его знаю хорошо, Андрея. Мы еще с ним на телевидении работали. Я его хорошо знаю, он серьезный, сильный тренер. Конечно, он может работать в «Спартаке», — сказал экс-тренер ЦСКА.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше