Тарханов о Талалаеве: «Готов к “Спартаку”. Почему один иностранец без имени готов, а наш не готов? Если он с “Балтикой”, выйдя из Первой лиги, идет пятым, это более чем нормально&r

«А почему нет? Готов, конечно. Если он, работая в “Балтике”, занимает пятое место, выйдя из Первой лиги, это более чем нормально. Ну не задерживался он на одном месте, да. Но мы все равно на своих, русских ребят говорим, что не готовы. А почему один иностранец без имени готов, а наш не готов?