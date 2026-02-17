ВАР должен был позвать арбитра изучить повтор второго пенальти «Реала» в матче с «Сосьедадом», решил CTA. ВАР-судью в наказание временно переведут в статус помощника

По данным As, в CTA решили, что арбитр ВАР Даниэль Трухильо Суарес должен был позвать Эрнандеса Маэсо к монитору в моменте со вторым пенальти, чтобы судья изучил момент с контактом Хона Арамбуру и Винисиуса. В то же время в CTA отменили, что момент был сложным в интерпретации.