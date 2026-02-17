Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.30
П2
3.23
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
10.75
X
5.96
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

ВАР должен был позвать арбитра изучить повтор второго пенальти «Реала» в матче с «Сосьедадом», решил CTA. ВАР-судью в наказание временно переведут в статус помощника

Технический комитет арбитров Испании (CTA) решил, что арбитр ВАР ошибся в матче Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» (4:1).

Вингер «сливочных» Винисиус Жуниор реализовал два одиннадцатиметровых на 25-й и 48-й минутах, заработанных им самим. Главным арбитром встречи был Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.

По данным As, в CTA решили, что арбитр ВАР Даниэль Трухильо Суарес должен был позвать Эрнандеса Маэсо к монитору в моменте со вторым пенальти, чтобы судья изучил момент с контактом Хона Арамбуру и Винисиуса. В то же время в CTA отменили, что момент был сложным в интерпретации.

Трухильо Суарес будет наказан: в следующем матче, на который он будет назначен, он будет ассистентом ВАР-арбитра, а не основным судьей ВАР.

Гол Бельтрана «Барсе» должен был быть отменен из-за фола Эчеверри на Кунде — так решил CTA. Отвечавший за ВАР арбитр отстранен.