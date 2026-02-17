ВАР должен был позвать арбитра изучить повтор второго пенальти «Реала» в матче с «Сосьедадом», решил CTA. ВАР-судью в наказание временно переведут в статус помощника

Вингер «сливочных» Винисиус Жуниор реализовал два одиннадцатиметровых на 25-й и 48-й минутах, заработанных им самим. Главным арбитром встречи был Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.
По данным As, в CTA решили, что арбитр ВАР Даниэль Трухильо Суарес должен был позвать Эрнандеса Маэсо к монитору в моменте со вторым пенальти, чтобы судья изучил момент с контактом Хона Арамбуру и Винисиуса. В то же время в CTA отменили, что момент был сложным в интерпретации.
Трухильо Суарес будет наказан: в следующем матче, на который он будет назначен, он будет ассистентом ВАР-арбитра, а не основным судьей ВАР.
Гол Бельтрана «Барсе» должен был быть отменен из-за фола Эчеверри на Кунде — так решил CTA. Отвечавший за ВАР арбитр отстранен.