Дель Пьеро об извинениях Бастони за симуляцию: «Это прекрасно и делает ему честь. Верю, что через ошибки можно стать лучше. Никто не идеален, разве что Капелло»

Миланская команда одержала победу над «Ювентусом» со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление. После этого Калулу дисквалифицировали на один матч.
Сегодня Бастони извинился за свои действия.
"Это просто прекрасно, особенно на фоне слов Маротты. После случившегося в конкретном матче нужно спокойно все оценить и признать свою ошибку. Это делает честь Бастони. Скажу даже, что это прекрасно.
Я не верю в то, что кто-то из людей идеален. Я верю, что через ошибки можно стать лучше. Вы делаете что-то, анализируете это, а затем берете на себя ответственность. Никто не идеален, разве что Капелло«, — с улыбкой сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport в присутствии бывшего тренера “Милана”, “Ювентуса” и сборной России Фабио Капелло.