Дель Пьеро об извинениях Бастони за симуляцию: «Это прекрасно и делает ему честь. Верю, что через ошибки можно стать лучше. Никто не идеален, разве что Капелло»

Я не верю в то, что кто-то из людей идеален. Я верю, что через ошибки можно стать лучше. Вы делаете что-то, анализируете это, а затем берете на себя ответственность. Никто не идеален, разве что Капелло«, — с улыбкой сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport в присутствии бывшего тренера “Милана”, “Ювентуса” и сборной России Фабио Капелло.