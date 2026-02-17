Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.27
П2
3.25
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
10.75
X
5.96
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Спаллетти о 2:5 с «Галатасараем»: «Ювентус» сделал не один, а три шага назад. Удаление Кабаля усложнило игру, и мы допустили слишком много ошибок, даже в атаке"

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался после поражения от «Галатасарая».

Источник: Спортс"

В первом стыковом матче Лиги чемпионов за право играть в ⅛ финала туринцы уступили со счетом 2:5. Во втором тайме «Ювентус» остался в меньшинстве после удаления Хуана Кабаля, получившего две желтых карточки за 9 минут.

"Мы плохо закончили первый тайм и попытались исправить ситуацию после перерыва. Мы уступали в плане характера. Сегодня мы сделали не один, а три шага назад.

Камбьязо рисковал получить вторую желтую в конце первого тайма. Получая желтую карточку в таких матчах, нужно знать, как с этим справляться, но мы все равно поплатились [удалением] Кабаля. Это создало нам трудности, а потом мы допустили слишком много ошибок, даже в атаке. Я верю, что мы сможем исправить проблемы в обороне, если будем играть. У нас нет игроков, которые были бы хороши в контратаках или надежны в обороне. Если мы опускаемся ниже своего уровня, то всегда подвергаемся риску.

Мы всегда хотим играть в нормальных ситуациях. Когда возникает серьезная опасность, мяч выносится, идея, что всегда нужно играть, неверна. В экстремальной ситуации это всегда сложно. Мы должны брать на себя ответственность. На индивидуальном уровне и с точки зрения понимания определенных ситуаций мы пока не в лучшей форме, а сегодня вечером были еще хуже. Удаление повлияло на сложность матча, но мы работаем над этим, для этого мы здесь. Мы должны отвечать перед клубом и людьми", — сказал Спаллетти.