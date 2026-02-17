Спаллетти о 2:5 с «Галатасараем»: «Ювентус» сделал не один, а три шага назад. Удаление Кабаля усложнило игру, и мы допустили слишком много ошибок, даже в атаке"

В первом стыковом матче Лиги чемпионов за право играть в ⅛ финала туринцы уступили со счетом 2:5. Во втором тайме «Ювентус» остался в меньшинстве после удаления Хуана Кабаля, получившего две желтых карточки за 9 минут.
"Мы плохо закончили первый тайм и попытались исправить ситуацию после перерыва. Мы уступали в плане характера. Сегодня мы сделали не один, а три шага назад.
Камбьязо рисковал получить вторую желтую в конце первого тайма. Получая желтую карточку в таких матчах, нужно знать, как с этим справляться, но мы все равно поплатились [удалением] Кабаля. Это создало нам трудности, а потом мы допустили слишком много ошибок, даже в атаке. Я верю, что мы сможем исправить проблемы в обороне, если будем играть. У нас нет игроков, которые были бы хороши в контратаках или надежны в обороне. Если мы опускаемся ниже своего уровня, то всегда подвергаемся риску.
Мы всегда хотим играть в нормальных ситуациях. Когда возникает серьезная опасность, мяч выносится, идея, что всегда нужно играть, неверна. В экстремальной ситуации это всегда сложно. Мы должны брать на себя ответственность. На индивидуальном уровне и с точки зрения понимания определенных ситуаций мы пока не в лучшей форме, а сегодня вечером были еще хуже. Удаление повлияло на сложность матча, но мы работаем над этим, для этого мы здесь. Мы должны отвечать перед клубом и людьми", — сказал Спаллетти.