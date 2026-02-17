Спаллетти о 2:5 с «Галатасараем»: «Ювентус» сделал не один, а три шага назад. Удаление Кабаля усложнило игру, и мы допустили слишком много ошибок, даже в атаке"

Камбьязо рисковал получить вторую желтую в конце первого тайма. Получая желтую карточку в таких матчах, нужно знать, как с этим справляться, но мы все равно поплатились [удалением] Кабаля. Это создало нам трудности, а потом мы допустили слишком много ошибок, даже в атаке. Я верю, что мы сможем исправить проблемы в обороне, если будем играть. У нас нет игроков, которые были бы хороши в контратаках или надежны в обороне. Если мы опускаемся ниже своего уровня, то всегда подвергаемся риску.