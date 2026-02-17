«Большая шестерка» не поддерживает идею АПЛ централизованно договариваться о рекламе по периметру поля. Лига считает, что это принесло бы дополнительные 750 млн (Daily Mail)

Однако «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль» выразили опасения по поводу эффективности такой договоренности для них. «Большая шестерка» считает, что коммерческие департаменты в этих клубах лучше, чем у лиги. К тому же один из руководителей на собрании допустил возникновение конфликтных ситуаций с нынешними спонсорами (если, например, АПЛ договорится с одним производителем автомобилей, а у клуба есть соглашение с другим).