«Большая шестерка» не поддерживает идею АПЛ централизованно договариваться о рекламе по периметру поля. Лига считает, что это принесло бы дополнительные 750 млн (Daily Mail)

Daily Mail передает, что на собрании, состоявшемся на прошлой неделе, клубам рассказали об изучении возможности договариваться с рекламодателями так же, как это происходит в американских спортивных лигах. В случае реализации задумки 60% промоматериалов закупались бы Премьер-лигой от лица клубов, а количество партнеров топ-уровня выросло бы с 7 до 10. Такой подход принес бы дополнительные 750 млн фунтов, которые распределялись бы между участниками лиги в зависимости от различных факторов.
Однако «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль» выразили опасения по поводу эффективности такой договоренности для них. «Большая шестерка» считает, что коммерческие департаменты в этих клубах лучше, чем у лиги. К тому же один из руководителей на собрании допустил возникновение конфликтных ситуаций с нынешними спонсорами (если, например, АПЛ договорится с одним производителем автомобилей, а у клуба есть соглашение с другим).
При этом клубы поменьше готовы поддержать такое предложение, поскольку оно может принести им больше денег, чем работа в частном порядке.