«Большая шестерка» не поддерживает идею АПЛ централизованно договариваться о рекламе по периметру поля. Лига считает, что это принесло бы дополнительные 750 млн (Daily Mail)

Топ-клубы АПЛ не согласны с предложением лиги централизованно договариваться о рекламе по периметру поля.

Источник: Спортс"

Daily Mail передает, что на собрании, состоявшемся на прошлой неделе, клубам рассказали об изучении возможности договариваться с рекламодателями так же, как это происходит в американских спортивных лигах. В случае реализации задумки 60% промоматериалов закупались бы Премьер-лигой от лица клубов, а количество партнеров топ-уровня выросло бы с 7 до 10. Такой подход принес бы дополнительные 750 млн фунтов, которые распределялись бы между участниками лиги в зависимости от различных факторов.

Однако «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль» выразили опасения по поводу эффективности такой договоренности для них. «Большая шестерка» считает, что коммерческие департаменты в этих клубах лучше, чем у лиги. К тому же один из руководителей на собрании допустил возникновение конфликтных ситуаций с нынешними спонсорами (если, например, АПЛ договорится с одним производителем автомобилей, а у клуба есть соглашение с другим).

При этом клубы поменьше готовы поддержать такое предложение, поскольку оно может принести им больше денег, чем работа в частном порядке.