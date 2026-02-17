«После победы над “Барсой” в финале Кубка Криштиану зашел в раздевалку и сказал: “Никаких празднований, пока не выиграем ЛЧ”. Вы останавливаетесь, зацикливаясь на достигнутом». Экс-тре

Ричмонд
«После победы над "Барсой" в финале Кубка Криштиану зашел в раздевалку и сказал: "Никаких празднований, пока не выиграем ЛЧ". Вы останавливаетесь, зацикливаясь на достигнутом».

Давид Чорро, работавший в штабе Карло Анчелотти в «Реале» в 2013—2014 годах, рассказал историю о Криштиану Роналду.

«Когда мы выиграли Кубок Испании, обыграв “Барселону” на “Месталье”. На следующий день в раздевалке по телевизору показывали празднование. Все были расслаблены, пока не пришел Криштиану и… не выключил телевизор. Он сказал: “Никаких празднований, пока не выиграем Лигу чемпионов”.

Это показывает его настрой и то, что привело его к тому, к чему он пришел. Если вы зацикливаетесь на успехе, которого только что добились, вы останавливаетесь и все. Такие футболисты, как Криштиану, наслаждаются процессом, и это урок", — сказал Чорро.