Мората после удаления за минуту и критики от Фабрегаса: «Я снова ошибся. Снова столкнулся с шумом, где у слов вес меньше, чем у эха, которое они создают. Буду продолжать идти вперед»

Испанец получил две желтые карточки в течение минуты в матче с «Фиорентиной» (1:2) в 25-м туре Серии А. На 88-й после стычки с Роландо Мандрагорой он заработал первое предупреждение, а минуту спустя Мората отреагировал на толчок со стороны Луки Раньери, грубо толкнув защитника «Фиорентины» в ответ.