Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.26
П2
3.26
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Мората после удаления за минуту и критики от Фабрегаса: «Я снова ошибся. Снова столкнулся с шумом, где у слов вес меньше, чем у эха, которое они создают. Буду продолжать идти вперед»

Нападающий «Комо» Альваро Мората высказался после удаления.

Источник: Спортс"

Испанец получил две желтые карточки в течение минуты в матче с «Фиорентиной» (1:2) в 25-м туре Серии А. На 88-й после стычки с Роландо Мандрагорой он заработал первое предупреждение, а минуту спустя Мората отреагировал на толчок со стороны Луки Раньери, грубо толкнув защитника «Фиорентины» в ответ.

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас упрекнул Морату за удаление: «Провокации — часть футбола. Если не можешь справиться с этим, то стоит заняться чем-то другим».

"Я снова ошибся.

Я снова столкнулся с этим постоянным шумом, где все дозволено. Где мнения кажутся важнее размышлений, а у слов вес меньше, чем у эха, которое они создают.

Но я буду продолжать идти вперед, работать и бороться, как всегда", — написал Мората в инстаграме.

Мората о 2025-м: «Тяжелый год в личном и профессиональном плане. Я научился любить себя и понял, что не должен никому ничего доказывать, мнение незнакомцев не определяет, кто я есть».