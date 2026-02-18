Ричмонд
Винисиус получил желтую, станцевав у углового флага после гола «Бенфике», и пожаловался на расизм со стороны фанатов — матч остановили

Винисиус Жуниор наказан после гола в ворота «Бенфики».

Источник: Спортс"

Вингер «Реала» эффектным ударом в девятку с края штрафной открыл счет в матче Лиги чемпионов. Это произошло на 50-й минуте.

Бразилец решил отпраздновать взятие ворот танцем у углового флага. Это вызвало возмущение игроков «Бенфики», а главный судья Франсуа Летексье показал Винисиусу желтую карточку.

Почти сразу после этого игрок «Реала» пожаловался арбитру на оскорбления со стороны фанатов. Матч был остановлен в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Также у Винисиуса возник конфликт с Джанлукой Престианни в центре поля, они обменялись репликами. Главный тренер лиссабонцев Жозе Моуринью постарался успокоить Винисиуса.

Изображения: кадры из трансляции Okko.