Защитник «Буде» Бьертуфт: «Холанд — лучший форвард мира, если спросить норвежцев. Одна маленькая ошибка в обороне, и вы его упустили — опыт игры против него останется со мной навсегда»

В рамках общего этапа Лиги чемпионов «Буде-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» на своем поле со счетом 3:1.
— Насколько тяжело было играть против Эрлинга Холанда — вероятно, единственного игрока «Ман Сити», который привык к условиям северной Норвегии?
— Эрлинг Холанд — лучший нападающий в мире, по крайней мере, если спросить у норвежцев. Это очень крутой опыт — следить за таким игроком, как он, постоянно быть настороже, чтобы держать его под контролем, одна маленькая ошибка в обороне, и вы его упустили.
Но то, как мы это организовали, заключалось в том, что прикрывать его мог не только один игрок — у нас был дублер, — и то, как слаженно мы действовали в обороне, также означало, что ему было очень трудно. Играть против игрока такого уровня — это нечто особенное, было весело, и этот опыт, безусловно, останется со мной навсегда, — сказал Бьертуфт.