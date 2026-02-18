Ричмонд
Винисиус избежал второй желтой за удар сзади по ноге Риосу. Моуринью удалили за возмущение случившимся

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью был удален в матче Лиги чемпионов с «Реалом».

На 85-й минуте игры вингер «Мадрида» Винисиус ударом по ноге сзади сбил хавбека португальцев Ричарда Риоса у границы штрафной «Реала». Арбитр Франсуа Летексье не показал бразильцу карточку. При этом у Винисиуса уже была желтая карточка, полученная на 50-й минуте после празднования гола танцем с угловым флагом между ног.

После фола Моуринью подбежал к резервному судье и начал высказывать претензии, активно жестикулируя. За это тренер «Бенфики» получил желтую карточку. Моуринью тут же высказал что-то Летексье и сразу получил вторую желтую.

Фото: скриншоты трансляции.

Винисиус станцевал с угловым флагом между ног после гола «Бенфике», получил желтую и пожаловался на расизм со стороны Престианни — матч остановили.

Винисиус сказал Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой.