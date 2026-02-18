Винисиус избежал второй желтой за удар сзади по ноге Риосу. Моуринью удалили за возмущение случившимся

На 85-й минуте игры вингер «Мадрида» Винисиус ударом по ноге сзади сбил хавбека португальцев Ричарда Риоса у границы штрафной «Реала». Арбитр Франсуа Летексье не показал бразильцу карточку. При этом у Винисиуса уже была желтая карточка, полученная на 50-й минуте после празднования гола танцем с угловым флагом между ног.