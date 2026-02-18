Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.84
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.26
П2
3.26
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.28
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Вальверде о Престианни: «Стоявшие рядом говорят, что прозвучало что-то некрасивое. Многие борются с подобным, и Винисиус в том числе. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь…»

Федерико Вальверде прокомментировал жалобы Винисиуса Жуниора на расизм со стороны Джанлуки Престианни в начале второго тайма матча «Бенфика» — «Реал» (0:1).

Источник: Спортс"

"Мы не знаем, что он сказал ему. Судя по словам всех партнеров, находившихся рядом, прозвучало что-то очень некрасивое. Многие люди борются с подобным, и Винисиус в их числе.

Жаль, что даже при таком количестве камер не удалось записать, что было сказано. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь…

Я горжусь Винисиусом и его прекрасной игрой.

Оскорбления — это серьезно. Подобное происходило много раз. Как партнеры, мы должны помогать Винисиусу и поддерживать его. Сомневаюсь, что ни одна камера не зафиксировала эпизод«, — сказал полузащитник “Реала” в эфире Movistar.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут.