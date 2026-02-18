Вальверде о Престианни: «Стоявшие рядом говорят, что прозвучало что-то некрасивое. Многие борются с подобным, и Винисиус в том числе. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь…»

"Мы не знаем, что он сказал ему. Судя по словам всех партнеров, находившихся рядом, прозвучало что-то очень некрасивое. Многие люди борются с подобным, и Винисиус в их числе.
Жаль, что даже при таком количестве камер не удалось записать, что было сказано. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь…
Я горжусь Винисиусом и его прекрасной игрой.
Оскорбления — это серьезно. Подобное происходило много раз. Как партнеры, мы должны помогать Винисиусу и поддерживать его. Сомневаюсь, что ни одна камера не зафиксировала эпизод«, — сказал полузащитник “Реала” в эфире Movistar.
Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут.