Энрике о 3:2: «Уникальный матч: первая же атака “Монако” завершилась голом. Настрой “ПСЖ” был потрясающим, мы показали, что можем справиться с давлением»

О матче.
«Это был уникальный матч. Первая же атака “Монако” завершилась голом. Второй момент, когда они проходят наш прессинг, — они забивают второй гол. В таких ситуациях легко потерять уверенность, как индивидуальную, так и коллективную. Мы преодолели этот момент. Настрой команды был потрясающим. Было очень сложно».
О травме Дембеле.
«Это нормально. На всех игроков оказывается давление. У нас очень молодая команда, но опытная, и в этом году на нас давят ожидания. Мы расцветаем под этим давлением. Мы показали, что можем справиться с ним».
Об игре Дуэ.
«В последние недели его все критиковали. Он невероятный, уникальный игрок. У нас много игроков такого калибра: очень молодых, но с большими амбициями. Я очень рад за него, потому что он заслужил такое выступление», — сказал Энрике.
Второе удаление Головина за 4 дня. С «ПСЖ» отдал голевую, потом — прямая красная.